AS Monaco : A bord de Anna, le megayacht à 230 M€ de Dmitri Rybolovlev

Dmitri Rybolovlev est le propriétaire de Anna, un yacht de 110 m de long, qui porte le nom de sa fille.

Acte conséquemment lié à l’invasion russe en Ukraine, ou hasard du calendrier de route initialement choisi ? Toujours est-il que selon Business Insider, le yacht de Dmitri Rybolovlev, a quitté l’île néerlandaise, Sint Maarten, pour Saint-Vincent-et-les Grenadines, dans les Caraïbes, dans les jours précédents le début du conflit. Le propriétaire majoritaire de l’AS Monaco n’appartient toutefois pas à la liste des oligarques proches de Poutine, principalement visés par les Etats-Unis.

Le patron de l’AS Monaco l’aurait transféré vers les Caraïbes

Le bateau en question mesure 110 mètres. Il n’appartient pas à la liste restreinte des plus longs de ce monde, mais il soutient largement la comparaison avec d’autres, en bien des points. Ne serait-ce que pour sa valeur, donnée à 250 millions de dollars (230 M€). Et un coût annuel de fonctionnement, de 10 à 25 M$, selon les chiffres du média spécialisé, Superyachtfan. Celui de Rybolovlev est sorti des ateliers de construction, en 2018.

Un yacht nommé Anna du nom de la fille de Rybolovlev

Il porte le nom Anna qui, ici, fait référence au nom de la fille cadette, du milliardaire de 66 ans. C’est le deuxième yacht ainsi baptisé par Dmitri Rybolovlev, qui en avait un moins imposant, précédemment. L’été dernier, il a également fait l’acquisition du yacht à voile le plus rapide du monde. Cet autre Anna est l’un des plus gros, produits par les Pays-Bas. Il peut accueillir seize invités, logés dans les 8 cabines grand luxe, à bord du jet. Et pour le confort des convives, jusqu’à 32 membres d’équipage peuvent officier.

Quatre ponts, un héliport et un yacht de 110 mètres de long

L’appareil a quatre ponts et il abrite un héliport, pour les besoins de son propriétaire. La société batave Feadship est l’architecte de ce yacht, l’esthétique extérieure est celle de Michael Leach et l’intérieur a été pensé par De Voogt Naval Architects.