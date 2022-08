AS Monaco: Après Takumi Minamino, l’ASM recrute un sponsor au Japon

Casino Secret, nouveau sponsor de l’AS Monaco.

L’AS Monaco s’internationalise un peu plus, sur un terrain jusqu’ici plutôt propice au PSG en Ligue 1, qui s’y étend de plus en plus. Le club princier, déjà présent sur le marché asiatique avec son partenaire AYX, ajoute un commanditaire, au Japon en particulier, dopé par la présence dans ses rangs de l’attaquant nippon, Takumi Minamino, recruté cet été. Ce mardi en effet, l’ASM annonce la signature d’un partenariat régional, avec Casino Secret.

Casino Secret nouveau partenaire régional de l’AS Monaco

Ce sponsoring est régional, car la marque spécialiste du jeu en ligne n’a pas d’existence en France. Le contrat est signé pour les deux prochaines saisons. « Nous sommes ravis d’accueillir Casino Secret comme notre partenaire de jeux en ligne au Japon. L’AS Monaco est un club emblématique de Ligue 1, avec une forte dimension internationale et suscitant un intérêt croissant au Japon, notamment suite à l’arrivée de Takumi. Nous avons hâte de débuter cette collaboration qui nous permettra d’accroître notre présence au Japon et d’offrir aux fans de football japonais du contenu unique créé conjointement avec Casino Secret », se réjouit par communiqué, le directeur général de l’AS Monaco, Jean-Emmanuel de Witt.

Les détails de la collaboration ne sont pas connus, simplement sait-on pour l’heure que l’AS Monaco et son nouveau sponsor vont prochainement lancer une campagne digitale à destination du public japonais, où l’AS Monaco compte bien gagner des parts d’intérêt.