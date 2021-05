AS Monaco : Ça coûte combien de recruter Henrik Mkhitaryan (AS Rome) ?

après Arsenal et la Roma, direction le rocher princier pour Henrikh Mkhitaryan ?

Auteur de très bonnes performances, avec 13 buts et 10 passes décisives en championnat cette saison, Henrikh Mkhitaryan serait pourtant sur le départ de l’AS Rome, cet été. En effet, l’officialisation de l’arrivée de José Mourinho sur le banc de la Louve pour la saison prochaine, pourrait être l’une des causes principales de cette volonté du joueur arménien de faire ses bagages, en plus de son envie de participer à une compétition européenne. D’après La Gazzetta Dello Sport, plusieurs clubs russes, qui n’ont pas été cités, mais surtout l’AS Monaco s’intéresseraient de près à celui qui vient récemment d’être nommé, dans l’équipe de l’année de Serie A.

Une valeur marchande estimée entre 10 et 20 millions d’euros pour Henrikh Mkhitaryan

A 32 ans, le milieu offensif a un profil qui pourrait attirer l’attention de beaucoup de clubs, puisque qu’il a encore prouvé cette année que ses qualités sportives sont toujours présentes, malgré les années. Cependant, Transfermarkt évalue tout de même sa valeur marchande comme stagnante, à 20 millions d’euros, depuis près d’un an. L’Observatoire du football estime de son côté que l’ancien mancunien vaut aujourd’hui entre 10 et 15 millions d’euros. Il est arrivé libre d’Arsenal, après avoir été recruté 34 millions d’euros par les Gunners. Et encore avant 42 millions d’euros, par Manchester United, en 2016.

Un salaire conséquent mais accessible pour l’AS Monaco

Alors que la Roma avait semble-t-il décidée, en janvier dernier, d’activer l’option de prolongation d’un an de l’Arménien pour la saison prochaine, ce dernier aurait finalement pris la décision, de son côté, de ne pas la lever. Et dans ce cas, il sera libre en juin. Le natif d’Erevan touche actuellement un salaire de 380 000 euros brut par mois, hors primes, dans la capitale italienne. Un revenu conséquent, mais néanmoins assumable pour l’AS Monaco, de surcroît avec le départ de Stevan Jovetic, un élément qui pèse sur la masse salariale du club monégasque. Bien que vieillissant, Henrikh Mkhitaryan est un nom clinquant pour la Ligue 1 et l’AS Monaco.