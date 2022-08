AS Monaco: Ça rapporte combien les préliminaires de la Ligue des champions ?

L’AS Monaco joue une place dans le grand bain final de la Ligue des champions.

« Vers l’infini et au delà », s’applique, ce mardi soir à l’AS Monaco, qui vise une qualification pour le tournoi principal de la Ligue des champions 2022-2023 et l’argent distribués avec. Mais avant de pouvoir y prétendre, le club princier devra franchir deux tours, dont un premier à disputer au PSV Eindhoven. Même à ce niveau de compétition, l’UEFA distribue des primes aux équipes.

Deux tours à l’AS Monaco pour se qualifier en Ligue des champions

L’AS Monaco entre au stade du troisième tour des préliminaires, avant de possiblement disputer un barrage, dans la foulée. Il y aura, pour le club éliminé, un bonus de 550 000 euros, auxquels s’ajoutent 100 000 euros, que l’UEFA verse aux équipes, à chaque tour qu’elles disputent. Le qualifié accèdera aux barrages et touchera 750 000 euros (et 100 000 de plus de la participation), s’il est battu, ou le gros lot (a minima 15,64 millions de participation, plus le classement au coefficient, plus les droits de la télé, tous les détails ici), s’il composte son billet pour la grande phase finale.

1 M€ plus ou moins si le club princier rate la marche

Pour toutes les équipes qui échoueront à se qualifier, l’UEFA ajoutera un bonus de 260 000 euros. Si bien que, si l’AS Monaco est éliminée à ce stade, elle gagnera 910 000 euros, et 1,21 millions d’euros, si c’est au niveau des barrages. Puissions-nous préférer quand même voir les hommes de Philippe Clément s’inviter au bal, en compagnie du PSG et de l’OM, pour les deux autres représentants français, certains eux d’y être.