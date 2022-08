AS Monaco, Chelsea: Combien vaut désormais Malang Sarr sur le mercato ?

Malang Sarr va jouer la saison en prêt à l’AS Monaco. Et plus si affinités – @ASMonaco

Malang Sarr est de retour en Ligue 1. Le défenseur français (23 ans) a été prêté par Chelsea pour un an (une opération payante à 750 000 €) à l’AS Monaco, qui dispose d’une option d’achat, à hauteur de 12 millions d’euros. C’est la cinquième recrue monégasque de ce mercato, après Minamino, Embolo, Didillon et Camara.

Malang Sarr prêté par Chelsea à l’AS Monaco

Né à Nice, Sarr intègre le centre de formation du club de sa ville à l’âge de six ans, avant de débuter en professionnel à seulement 17 ans, où il inscrira son premier but et donnera la victoire au Gym. En quatre saisons à l’OGC Nice, il dispute plus d’une centaine de matches. À l’été 2020, il ne prolonge pas avec son club formateur et s’envole pour Chelsea, en tant qu’agent libre. Le polyvalent gaucher est prêté dans la foulée au FC Porto (contre 2 M€), avant de revenir à Londres, sous les ordres de Thomas Tuchel, la saison passée. Malang Sarr, passé par toutes les sélections de jeunes en Équipe de France, est sous contrat avec les Blues jusqu’en 2025. Il est évalué à 8 millions d’euros par Transfermarkt mais le double par l’Observatoire du football, qui valorise l’ex-niçois entre 15 et 20 millions d’euros.

L’un des Français les mieux payés de Premier League

En ralliant l’Angleterre, Malang Sarr figurait dans le top 10 des joueurs français les mieux payés outre-Manche. En effet, le défenseur formé au Gym avoisinait à Chelsea, la saison passée, les 7,4 millions d’euros brut annuels, hors bonus individuels et collectifs. Cela équivaut à environ 615 000 euros par mois, ce qui ferait de lui l’un des plus gros salaires sur le Rocher, derrière Wissam Ben Yedder.