AS Monaco : Combien ça coûte de recruter Alexander Nübel (Bayern Munich)

L’AS Monaco s’intéresserait au prêt du gardien du Bayern, Alexander Nübel.

Alexander Nübel, a signé libre au Bayern Munich, au dernier mercato estival. Barré par la concurrence de Manuel Neuer, l’ancien gardien de Schalke 04 aimerait trouver un nouveau défi, alors que son contrat avec le géant européen, expire en 2025. Selon Kicker, l’AS Monaco suivrait de près le profil de l’Allemand, un intérêt réciproque, puisque le portier de 24 ans serait attiré par le projet monégasque.

L’AS Monaco espère un prêt de 2 ans

Conscient qu’Alexander Nübel, pourrait être le successeur de Manuel Neuer, le Bayern Munich ne souhaite pas se séparer définitivement de sa doublure, au poste de gardien de but. C’est pour cela qu’un prêt de deux ans est à l’étude, ce qui conviendrait parfaitement à l’AS Monaco, afin de remplacer Benjamin Lecomte, pas toujours régulier au niveau de ses performances.

Le salaire d’Alexander Nübel

Alexander Nübel, touche actuellement un salaire de 5,5 millions par an, du côté du Bayern Munich. Un montant, beaucoup plus élevé que celui de Benjamin Lecomte, qui perçoit 1,8 millions d’euros annuel. Concernant la valorisation de l’Allemand, elle est estimée à 6,5 millions d’euros par transfermarkt, et de 10 à 15 millions, du côté de l’Observatoire du Football.