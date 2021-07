AS Monaco : Combien ça coûte de recruter Javier Pastore (AS Rome) ?

L’AS Monaco penserait à rapatrier Javier Pastore.

Son projet de relance à Rome, après son expérience parisienne a échoué. Javier Pastore n’a joué que 37 matches avec le club de la Louve qui pourraient être ses derniers, avec l’arrivée sur le banc de José Mourinho, qui ne compterait pas sur lui. L’Argentin sur le départ, et peut-être de retour en Ligue 1, d’après les informations de la Gazzetta dello Sport qui évoque le club de l’AS Monaco.

Javier Pastore de retour en Ligue 1 ?

Mieux, son agent, Marcelo Simonian confirme lui même l’hypothèse, au média LR24. « Monaco ? C’est une possibilité. C’est un club qu’il apprécie », indique-t-il. Javier Pastore, le joueur aussi élégant que fragile, a-t-il encore de la réserve, à 32 ans, pour se rappeler aux plus beaux souvenirs du public français ? Rien n’est moins sûr. C’est ce que traduit la valorisation marchande du joueur, sur ce mercato.

L’ex-plus gros transfert du championnat a perdu de sa valeur

L’ex plus gros transfert de l’histoire de la Ligue 1, à 42 millions d’euros payés par le PSG à Palerme, en 2011, ne vaut plus que des « cacahuètes ». Très exactement estimé par la plateforme Transfermarkt, à 1,5 millions d’euros. Et moins du million, du côté de l’Observatoire du football. Il reste pourtant à Pastore, deux saisons contractuelles avec la Roma, jusqu’au 30 juin 2023. Plus que l’indemnité, c’est le salaire qui pourrait compter, pour Monaco.

Plus que l’indemnité, le salaire à assumer pour l’AS Monaco

Javier Pastore gagne en effet, 4,5 millions d’euros net, par saison chez les Giallorossi. Il est, à cet effet, le deuxième joueur le mieux payé de son équipe, après l’attaquant bosnien, Edin Dzeko. Et les presque 490 000 euros brut mensuels qu’il perçoit chaque mois, sont l’équivalence du troisième salaire le plus conséquent, sur le Rocher princier. L’ailier argentin devrait avoir du mal à conserver ses émoluments à Monaco. A voir quels efforts il serait prêt à consentir, car son recrutement tient quand même de l’incertitude, sportive. Et de fait financière.