AS Monaco : Combien vaut désormais Gelson Martins sur le mercato ?

Gelson Martins est devenu un pilier de l’attaque monégasque.

L’AS Monaco est un club qui réussit aux Portugais. Durant la dernière décennie, des joueurs de talent comme Bernardo Silva, Joao Moutinho ou encore Rony Lopes sont passés sur le Rocher. Gelson Martins coche les cases en termes de nationalité et de talent. L’ailier, formé au Sporting, a été prêté à l’ASM par l’Atletico de Madrid en janvier 2019, avant d’être définitivement recruté par les Monégasques, l’été suivant, contre 30 millions d’euros. Malgré un potentiel indéniable, le joueur de 27 ans éprouve des difficultés à s’imposer dans le club de la Principauté, et cela se reflète sur sa valeur marchande.

La cote du joueur de l’AS Monaco baisse sur le mercato

Estimé à 28 millions au début de saison 2019-2020, Gelson Martins n’a pas su produire les performances nécessaires pour maintenir sa valorisation. Cette dernière a lentement mais sûrement baissé tout au long de son aventure monégasque. Elle atteint aujourd’hui 15 millions d’euros, soit près de 50% de chute en deux saisons. Le constat est le même pour l’Observatoire du football, puisque le CIES l’évalue entre 10 et 15 millions d’euros. Un parcours mitigé pour l’ailier, dont le contrat expire en juin 2024.

Gelson Martins a dû faire face à de nombreuses blessures

Cependant, malgré des blessures et une longue suspension cette saison, le numéro 7 n’a jamais autant disputé de minutes qu’en 2021-2022. Une bonne préparation et un bon début d’exercice, notamment lors des barrages pour se qualifier en Ligue des Champions, pourraient permettre au droitier de continuer à gagner en confiance et en temps de jeu. En mars dernier, Philippe Clément, son entraîneur, soulignait en conférence de presse, que la régularité était ce qu’il manquait au Portugais pour passer un palier. Un retour en forme de l’ancien colchonero pourrait grandement aider Wissam Ben Yedder et compagnie en 2022-2023.