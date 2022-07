AS Monaco : Combien vaut désormais Youssouf Fofana sur le mercato ?

Après un début de saison compliqué, Youssouf Fofana est revenu en grâce sous les ordres de Philippe Clément.

En 2021-2022, l’AS Monaco a connu une saison pour le moins déroutante. Mal partis en championnat, les Monégasques sont parvenus à relever la tête et décrocher une troisième place en Ligue 1, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Pour atteindre la phase de groupe, les hommes de Philippe Clément devront passer par les barrages. Pour franchir cet obstacle, l’ASM pourra compter sur Youssouf Fofana. Le milieu de terrain, arrivé en provenance du RC Strasbourg, son club formateur, durant le mercato hivernal 2020, contre 15 millions d’euros (hors bonus), revient en force après avoir connu une période trouble.

Le joueur s’est inscrit dans la durée avec l’AS Monaco

Estimé à 12 millions d’euros après ses premiers matchs sous le maillot du Rocher, Youssouf Fofana a rapidement convaincu Robert Moreno, puis Niko Kovac qu’il était un milieu d’avenir pour l’ASM. Malgré un coup de moins bien fin 2021, le numéro 22 a progressé sur les terrains et en dehors. Il atteint aujourd’hui une valorisation de 18 millions d’euros d’après Transfermarkt. Il en est de même pour l’Observatoire du football (CIES) qui l’évalue entre 15 et 20 millions d’euros. Il est lié jusqu’en juin 2024 avec la formation monégasque.

Youssouf Fofana a répondu présent quand l’ASM avait besoin de lui

Son début de saison 2021-2022 a été compliqué, au même titre que son équipe. Entre des relations tendues avec son entraîneur, des blessures et la Covid, l’international espoir français a galéré. L’arrivée de Philippe Clément a changé cette dynamique, et le joueur de 23 ans a rendu la confiance de son coach à la perfection en réalisant une grande deuxième partie d’exercice, dont une prestation impressionnante face au PSG où Monaco s’impose sur le score de 3-0. Youssouf Fofana espère, cette fois-ci, franchir les matchs de barrages pour rejoindre l’OM et le Paris Saint-Germain dans le tableau principal de la Ligue des Champions.