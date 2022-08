AS Monaco: Combien vaut le 11 type de la saison 2022-2023 sur le mercato ?

En moyenne, un joueur de l’AS Monaco approche une valorisation de 17 M€, proche de celle de Youssouf Fofana.

3ème de Ligue 1 l’année passée à la faveur d’une remontée spectaculaire, l’AS Monaco entame une saison 2022-2023 marathon avec les préliminaires de Ligue des Champions et la Ligue 1, combinés en ce mois d’août. Son onze type, orphelin de Tchouaméni parti au Real Madrid pour 100 M€, ne compte qu’une seule recrue estivale. Transféré de Liverpool moyennant 15 millions d’euros, le Japonais Minamino s’est engagé pour 4 ans sur le Rocher.

189 M€ la valorisation de ce collectif sur le mercato

Ce collectif type de l’AS Monaco est celui que donne le journal L’Équipe, au commencement de cette saison 2022-2023. En additionnant les valeurs marchandes de chacun, ce onze monégasque pèse 189 M€ sur le marché actuel, soit une moyenne par joueur de 17 millions d’euros. Le milieu défensif Youssouf Fofana (sous contrat jusqu’en 2024) et le latéral gauche Caio Henrique (2025) se situent dans cette tranche. Le gardien allemand Nübel, prêté sans option d’achat par le Bayern Munich, est celui qui possède la plus faible valorisation de ce onze. Arrivé cet hiver en provenance du Grêmio, le Brésilien Vanderson a depuis doublé sa valeur sur le mercato et dispose du contrat le plus long de l’effectif monégasque (lié jusqu’en 2027).

Badiashile plus grosse valeur marchande de l’effectif

Formé au club, Benoît Badiashile est le joueur le mieux coté de l’équipe entraînée par Philippe Clément. Avec 95 matches de Ligue 1 à seulement 21 ans, le capitaine de l’Équipe de France espoirs est déjà un cadre du club de la principauté. Évoqué du coté de Séville pour remplacer Jules Koundé, parti au Barça, le jeune défenseur (encore deux ans de contrat) ne partira pas pour moins de 50 M€, comme l’a précisé la direction monégasque.

