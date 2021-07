AS Monaco et Kappa dévoilent les maillots 2021-2022 de l’ASM [OFFICIEL]

Kappa et l’AS Monaco dévoilent les maillots de la saison 2021-22.

Deux sorties en une, c’est la révélation faite ce jeudi matin par l’AS Monaco et son équipementier Kappa, à propos des maillots domicile et extérieur, que les joueurs du club princier, porteront sur les pelouses de la saison 2021-22, de Ligue 1 et de la Ligue des champions, qu’ils disputeront en bonus.

Kappa dévoilent les deux maillots pour la saison 2021-22 de l’AS Monaco

Le domicile est somme toute classique, sur les couleurs et le design, avec l’iconique diagonale rouge et blanche, ici aussi représentée. Le col est cette fois rond, et blanc. A noter un changement radical, que le sponsor au centre du maillot ; tel que nous le détaillons, ce mercredi, eToro, remplace l’historique Fedcom, sur les tuniques de la Ligue 1.

Classique en domicile, hommage à la F1 pour le modèle extérieur

A l’extérieur, les hommes de Niko Kovac porteront une tunique à dominante de gris anthracite. Une couleur « carbone », qui vise à rappeler l’association de la ville monégasque et de son célèbre Grand Prix de Formule 1. Short et chaussettes seront assortis. Ce maillot extérieur 2021-22 sera le premier porté par les joueurs de l’AS Monaco, à l’occasion du match samedi, face au RB Salzbourg.