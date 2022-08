AS Monaco: Etoro s’empare aussi des maillots de l’Europe

Déjà sponsor sur les maillots de la Ligue 1, Etoro le devient désormais, quand l’AS Monaco joue des coupes d’Europe.

L’AS Monaco, troisième du dernier exercice de Ligue 1, annonce via un communiqué de presse, le renforcement de son partenariat établi avec la marque Etoro, qui verra son logo apposé sur la face avant du maillot monégasque, à l’occasion de sa campagne européenne, cette saison 2022-2023. Déjà sponsor principal sur la tunique des joueurs, en championnat depuis la saison dernière, la société spécialisée dans le trading social accompagnera le club de la Principauté dans sa campagne européenne, qui démarre ce mardi, avec le troisième tour préliminaire de Ligue des Champions, face au PSV Eindhoven.

Etoro, sponsor maillot principal de l’AS Monaco en Coupe d’Europe

« Nous sommes ravis de continuer à approfondir nos liens avec Etoro, une entreprise innovante et audacieuse, qui, comme l’AS Monaco, n’a de cesse de s’aventurer sur de nouveaux terrains. En intensifiant ce partenariat, Etoro s’affirme plus que jamais comme notre partenaire privilégié et confirme l’attractivité croissante de l’AS Monaco. Le chemin parcouru depuis le début de notre aventure commune en 2020 est important et témoigne de notre excellente collaboration. Nous avons hâte de vivre ensemble la saison excitante qui s’annonce », souligne Jean-Emmanuel de Witt, le directeur général de l’AS Monaco.

La marque est déjà très présente dans le monde du football

En plus de sa présence à l’avant de tous les maillots des rencontres officielles des joueurs monégasques, Etoro occupe aussi l’espace sur les tenues des entraînements. Le club du Rocher n’est pas son seul partenaire, le réseau d’investissement social, créée en 2007 a noué des collaborations avec plusieurs clubs de Premier League (Arsenal, Everton, Leicester, Aston Villa, …) ainsi qu’en Bundesliga (Wolsburg, Eintracht Francfort, Union Berlin, …).