AS Monaco : Fedcom c’est fini, un nouveau sponsor majeur sur le maillot en L1 [OFFICIEL]

L’AS Monaco aura un nouveau sponsor majeur sur ses maillots en Ligue 1.

C’est un petit événement dans le monde du sponsoring sportif : Fedcom, partenaire historique de l’AS Monaco depuis 25 ans, et quasiment tout ce temps sur les maillots des joueurs, va céder sa place, à compter de ce 1er juillet, à la marque Etoro. Ceci, toutefois pour les matches de la Ligue 1, car Fedcom gardera l’espace, les soirs de coupes européennes.

Etoro nouveau sponsor sur le maillot de l’AS Monaco

Etoro, plateforme de trading en ligne, était déjà un partenaire de l’ASM, depuis la saison 2020-21 dernière, visible au dos des tuniques des joueurs de Niko Kovac. Désormais, elle devient « main sponsor », pour les deux prochaines saisons à venir. Etoro bénéficiera aussi, d’une visibilité plus forte au stade Louis II de Monaco et sur tous les supports de communication du club.

Un partenariat signé pour deux ans

« Nous sommes très heureux que Etoro devienne, un an après le début de notre collaboration, le partenaire principal officiel de l’AS Monaco, se félicite Oleg Petrov, le patron de l’AS Monaco, via communiqué. C’est l’opportunité de renforcer nos liens avec une entreprise qui place comme nous le développement, la compétitivité et l’innovation au cœur de ses préoccupations. L’évolution du partenariat démontre en outre l’attractivité de l’AS Monaco. Ensemble, nous espérons vivre une saison pleine d’émotions. »

Partenaire historique, Fedcom restera associé au club

Quant à Fedcom, on l’a dit, la marque centrée sur le souffre et les engrais devient un « partenaire héritage » du club princier. Cet accord de l’ASM et de Etoro a été initié par l’agence marketing Sportfive.