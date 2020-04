AS Monaco – Keita Baldé nous montre son féroce bolide désormais customisé

Une petite bombe aux courbes félines, féroces voire agressives comme une voiture de course. C’est ce qu’a Keita Baldé dans son garage, avec sa Mercedes AMG GT R dont il a récemment partagé l’image sur les réseaux sociaux. En gris, avant qu’elle ne soit dernièrement relookée, avec un supplément de style, non sans une certaine élégance. Belle mais pas que, c’est aussi un engin démoniaque, poussé par un moteur V8 de 585 chevaux. Plus légère, plus véloce et plus puissante qu’une AMG, elle avale le O à 100 km/h en 3,6 secondes et flirte avec la vitesse maximale de 380 km/h.

Keita Baldé pose avec son bolide sur les réseaux sociaux

L’extérieur est en fibre de carbone, le constructeur à l’étoile a voulu associer le design à la performance, sur ce bolide sorti en 2017. Animal on vous dit, il s’invite à la table des Porsche 911, Lamborghini Huracan ou Ferrari 488 GTB. Il faut compter plus ou moins 200 000 euros, pour éprouver le plaisir de la bête, derrière son volant. Keita Baldé, tel qu’il nous le montre, ne semble pas bouder le sien.

Sous contrat jusqu’en 2022 à l’AS Monaco

L’attaquant international sénégalais est arrivé à Monaco en 2017, depuis la Lazio Rome est contre une indemnité de transfert à 30 millions d’euros. La saison dernière, il était prêté à l’Inter Milan qui ne l’a pas conservé, malgré l’option d’achat dans le deal. Keita Baldé a paraphé un contrat de cinq ans jusqu’en 2022 avec l’ASM. Il lui rapporte près de 310 000 euros bruts mensuels, hors variables.