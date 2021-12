AS Monaco : Le licenciement de Kovac pourrait coûter cher à l’ASM

Niko Kovac et l’AS Monaco, c’est fini plus tôt que prévu.

A la moitié pile de la mission qu’il lui avait été donné de remplir, Niko Kovac a été licencié par l’AS Monaco ce jeudi soir, selon des informations de L’Equipe et de RMC. L’entraîneur croate est mis à l’écart d’ici à la formalisation de son départ du Rocher, où il était fonction depuis le 19 juillet 2020.

Licencier Kovac pourrait coûter jusqu’à plus de 7,2 M€ à l’AS Monaco

Niko Kovac s’était engagé sur trois saisons, jusqu’en 2023 (plus une saison optionnelle), avec le club princier. Selon les estimations du journal L’Equipe au mois de mars dernier, le technicien de 50 ans gagnait 400 000 euros brut mensuels, hors primes. Comme il devrait légitimement demander le solde de son compte, cela signifie que l’AS Monaco pourrait avoir à lui payer dix-huit mois de salaires, pour un total de 7,2 millions d’euros. Voire plus avec les bonus.

🚨 L’AS Monaco a pris la décision de se séparer de son entraîneur Niko Kovac. Selon nos informations, le club de la Principauté a informé Niko Kovac ce soir de cette volonté de changer d’entraîneur. — RMC Sport (@RMCsport) December 30, 2021

Le deuxième coach le mieux payé du championnat de Ligue 1

Hier mercredi déjà, L’Equipe évoquait la possibilité d’un départ de Kovac, car sa direction lui aurait opposé le style de jeu moins chatoyant qu’un an plus tôt et des résultats également moins bons. Il était le deuxième coach le mieux payé de la Ligue 1, cette saison 2021-2022, derrière Mauricio Pochettino, au PSG.