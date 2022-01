AS Monaco : Les 300 000 fan tokens sont presque sold out

Les tokens de l’AS Monaco ont du succès. Presque tous se sont vendus, une semaine après leur lancement, le 18 janvier dernier.

En fin d’année dernière, l’AS Monaco avait officialisé son partenariat avec Chilliz, concernant la mise en place d’un fan token. Son lancement, qui a eu lieu le 18 janvier, a été un réel succès. La quasi-totalité des 300 000 fan tokens $ASM a trouvé preneur. Ils répondent à la volonté du club, de proposer de nouvelles façons de se connecter à la communauté digitale et de se positionner sur le terrain de l’innovation numérique.

Un lancement prometteur pour le fan token de l’AS Monaco

Avec une mise en vente à prix fixe (2 euros), plus de 22 000 personnes ont acquis ces actifs digitaux $ASM. Cela permet à l’AS Monaco de devenir le deuxième club, avec le plus grand nombre de détenteurs différents de son fan token. Avec plus de 120 nationalités représentées parmi ces acquéreurs, l’équipe monégasque confirme la très forte internationalisation de son audience digitale.

Un moyen pour les fans de s’impliquer dans l’ASM

Ce jeton permettra aux supporters de s’impliquer davantage, dans les activités du club de la Principauté. Du choix de patchs spéciaux, à la réédition de maillots historiques, les détenteurs de ces tokens auront une voix lors des prochaines consultations, lancées par le club. A travers cette initiative, l’AS Monaco propose une nouvelle expérience engageante à ses fans, tout en réaffirmant son positionnement avant-gardiste sur le terrain des nouvelles technologies.