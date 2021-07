AS Monaco : Les Monégasques vont rouler en Cupra

L’AS Monaco compte Cupa pour partenaire officiel.

Un constructeur automobile en commun, c’est ce que vont partager cette saison et la prochaine, les clubs de l’AS Monaco et des Girondins de Bordeaux. Le premier vint en effet de rejoindre la Cupratribe, soit la « tribu » des partenaires sportifs, associés à la marque automobile Cupra. Les Marines le sont depuis le printemps dernier, les Monégasques sont les derniers.

L’AS Monaco signe deux ans avec Cupra

A compter de cette saison 2021-22 et jusqu’en 2023, les concessionnaires Cupra des Alpes-Maritimes vont être des fournisseurs officiels du club princier. A cet effet, écrit le communiqué, un modèle Formentor que développe le constructeur sera à la disposition de l’ASM. En contrepartie, Cupra bénéficiera de visibilité sur la panneautique au stade Louis II, en plus d’un accès VIP Cupra au Stade Louis-II et au sein du Centre de Performance de La Turbie.

Les Girondins et le Barça autres partenaires

Cupra est partenaire des Girondins de Bordeaux en Ligue 1 et principalement du FC Barcelone de Messi, puisque la division premium du groupe Seat, à son camp de base, en Catalogne.