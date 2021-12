AS Monaco : Qui vend le plus de maillots à son nom à Monaco ?

Wissam Ben Yedder domine toujours la jeune génération sur les maillots vendus à son nom. Mais la relève le presse, dans son dos.

La relève pousse derrière, mais l’aîné garde de l’avance. A l’AS Monaco, Wissam Ben Yedder le trentenaire (31 ans), est toujours celui que les supporters préfèrent en flocage, au dos de leurs maillots, qu’ils achètent à l’espace officiel du club princier. L’attaquant international français est la tête de liste depuis son arrivée sur le rocher, tel que cela nous a été indiqué à la rédac de Sportune.

Ben Yedder garde le leadership mais Tchouaméni et Diop poussent derrière

Mais on le disait, les jeunes poussent derrière. D’un Bleu à un autre, le milieu de terrain récupérateur Aurélien Tchouaméni (21 ans) est en train de prendre du galon, sur le rectangle vert et dans le coeur de ses supporters. Il est, cette saison 2021-2022, sur le podium des joueurs qui vendent le plus de tuniques à leur noms, à Monaco, avec Ben Yedder et un autre talent en devenir pour les accompagner, le plus offensif milieu de terrain, Sofiane Diop (21 ans).

Le maillot domicile de l’AS Monaco, un indémodable pour les fans

Côté pièces, le domicile, avec la diagonale imaginée par la Princesse Grace Kelly est un must qui ne se dément pas. Il reste encore et toujours le modèle numéro pour les suiveurs de l’AS Monaco qui poussent les portes du corner officiel du club. Ces tendances peuvent différer selon les ventes du club et de son équipementier Kappa, sur le digital notamment.

Sportune fait le tour de la Ligue 1 pour connaître les joueurs qui vendent le plus de maillots à leur nom. Retrouvez les épisodes précédents 👇

* Qui vend le plus de maillots à son nom au Stade Rennais ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom au RC Lens ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom au RC Strasbourg ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom à l’OGC Nice ?

* Qui vend le plus de maillots à son nom à l’AS Saint-Etienne ?