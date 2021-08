AS Monaco : Un budget à la hausse en 2021-22 stimulé par le retour en C1

Un budget prévisionnel en hausse pour Monaco.

L’AS Monaco confirme sa place sur le podium des grosses cylindrées du football français. Le club princier l’a occupé, au terme de la saison dernière, ce qui lui vaut l’occasion de revenir en Ligue des champions en 2021-22. Et cette perspective nourrit l’appétit sportif et financier, en dépit du contexte lourd de notre époque actuelle, avec l’incertitude sur le public et la baisse des droits de la télé.

Le plus gros budget de son histoire pour l’AS Monaco

L’AS Monaco ne faiblit pas dans cette course devant. L’arrivée d’un nouveau sponsor majeur à l’avant des maillots, les performances sportives du collectif de Niko Kovak, sans oublier les résultats obtenus sur le marché des transferts ou le club excelle, font que le budget prévisionnel est, cette saison 2021-2022 estimé à 225 millions d’euros, tel que le rapporte le journal L’Equipe.

Seul le PSG aura un budget plus épais cette saison 2021-22

Selon nos observations il est de dix millions d’euros environ, supérieur à la saison dernière et le plus conséquent de l’histoire du club princier. C’est d’autant plus remarquable que la majorité des équipes du plateau de la Ligue 1 accuse, au contraire, une baisse des moyens, en cet exercice qui débute, où seul le PSG aura un budget plus élevé.