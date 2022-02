AS Monaco : Un horloger officiel et bientôt une montre pour l’ASM

L’AS Monaco va compter sur Purnell, comme partenaire jusqu’en 2025.

L’AS Monaco enchaîne les bonnes nouvelles depuis le début d’année. Quelques jours après le lancement réussi de ses fan tokens, le club de la Principauté annonce sa collaboration, avec un nouveau horloger officiel : Purnell. Le partenariat avec la société basée à Genève, qui a été signé jusqu’en 2025, devrait notamment se matérialiser par la fabrication d’une montre aux couleurs de l’AS Monaco.

Purnell et l’AS Monaco produiront une montre co-brandée

L’annonce de l’ASM, ce mercredi 2 février, intervient un an et demi après le départ de son précédent horloger officiel, le Rhöne. La collaboration entre les deux entités avait duré deux ans, entre 2018 et 2020. L’association de l’ASM avec Purnell prévoit donc la création d’une montre co-brandée qui sortira au printemps à venir, ainsi que l’exposition des produits dans des lieux emblématiques du club, tels le Stade Louis-II et le Centre de Performance, et des activations digitales communes.

Une collaboration portant des valeurs similaires

«A l’image de nos montres, l’AS Monaco représente le prestige, le style et le dynamisme, indique le PDG de Purnell, Maurizio Mazzocchi, dans un communiqué. Nos deux marques sont des joyaux rares dans leur domaine respectif, et nous nous reconnaissons pleinement dans le slogan de l’AS Monaco: Rise. Risk. Repeat !» Après s’être associé à France Football et au Ballon d’Or en 2021, Purnell démarre très fort 2022.