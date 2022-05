AS Monaco : Un nouveau DG pour le club princier

L’AS Monaco a un nouveau directeur général, en la personne de Jean-Emmanuel de Witt.

Quelques jours après la fin de saison 2021-2022, l’AS Monaco a communiqué avoir acté l’arrivée d’un nouveau directeur général. Pour prendre la suite d’Oleg Petrov, au club depuis 2019, le président Dmitry Rybolovlev a choisi Jean-Emmanuel de Witt. Ce dernier ne provient pas de la sphère football, puisqu’il a travaillé pour des entreprises, telles que Lagardère, Hearst, Sanoma ou encore JCDecaux, par le passé.

De Witt succède à Petrov en tant que DG de l’AS Monaco

Le Français sera responsable de la gestion opérationnelle et aura comme mission d’augmenter les revenus du club. Il jouira d’une responsabilité conséquente, puisque tous les services seront sous sa supervision, à l’exception de la direction sportive. Cette dernière sera sous le commandement de Dmitry Rybolovlev. Quant à Oleg Petrov, il restera dans l’organigramme de l’ASM, en tant que Vice-Président et membre du Conseil d’administration.

Une alliance entre expérience et multiculturalisme selon Rybolovlev

“Jean-Emmanuel dispose d’une solide expérience managériale, précise Dmitry Rybolovlev, Président de l’AS Monaco, dans un communiqué. Durant son parcours professionnel, il a obtenu de très bons résultats en faisant preuve d’une grande capacité de compréhension des cultures et secteurs d’activité différents. Je suis heureux que Jean-Emmanuel nous rejoigne pour diriger les opérations du Club et développer ses activités.“ Son expérience à l’international, et en particulier en Asie et en Europe, pourrait permettre aux Monégasques de passer un cap dans le développement global de leur marque.