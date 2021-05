AS Rome : Salaire, contrat, ce que Mourinho a signé avec la Roma

Un nouveau bureau attend José Mourinho à Rome, où il a signé pour trois ans.

Libéré de son poste d’entraîneur de Tottenham il y a de cela près d’un mois, José Mourinho vient tout juste de retrouver une nouvelle opportunité du côté de l’AS Rome. Les Romains, trois heures après avoir annoncé qu’ils ne renouvèleraient pas Paulo Fonseca, au terme de son contrat, qui expire à la fin de la saison, ont rapidement officialisé l’arrivée du Special One sur leur banc, pour la saison prochaine. L’ancien coach des Spurs, malgré une nette diminution par rapport à son précédent salaire dans la capitale anglaise, s’est tout de même vu attribuer un beau contrat.

Que touchera José Mourinho de la part de l’AS Rome ?

L’entraîneur portugais aurait, selon Sky Sport, signé un contrat sur trois ans portant jusqu’au 30 juin 2024. Il toucherait, de la part du club, un salaire s’élevant à 9,7 millions d’euros brut par an (7,5 M€ net la saison). Une diminution, donc, par rapport à ce qu’il gagnait sur le banc de Tottenham, après avoir signé un contrat de deux ans et demi en 2019 avec les Spurs dans lequel il était prévu qu’il perçoive, 17,5 millions d’euros par an. Ce salaire en faisait alors le deuxième coach le mieux payé de Premier League, derrière Pep Guardiola.

“Dopo essermi confrontato con la proprietà e con Tiago Pinto ho capito immediatamente quanto sia alta l’ambizione di questa Società. L’incredibile passione dei tifosi della Roma mi ha convinto ad accettare l’incarico. Daje Roma!”. 💬 𝑱𝒐𝒔𝒆́ 𝑴𝒐𝒖𝒓𝒊𝒏𝒉𝒐 — AS Roma (@OfficialASRoma) May 4, 2021

Le Special One n’est pas encore en reste avec Tottenham

Si son limogeage à la tête du club londonien fut acté, il y a seulement moins d’un mois, Mourinho n’a pas tardé à poser ses valises dans la capitale italienne, très attiré par le projet. Mais cela ne signifie que l’ancien coach interriste en a fini, financièrement, avec son ancien employeur. Ce dernier, suite à l’éviction du désormais tout nouveau coach de la Louve, se doit encore de payer la différence du contrat, prévu de base jusqu’en 2023, à José Mourinho. Ce dernier recevra donc tout au long de l’année, 9 millions d’euros de la part des Spurs, en plus de son salaire à la Roma.