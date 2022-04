ASM : Combien vaut désormais Kevin Volland sur le mercato ?

Kevin Volland a encore deux ans de contrat avec l’AS Monaco qu’il a rejoint en 2020.

Tout comme la saison passée, l’ASM peut compter sur son duo d’attaque Wissam Ben Yedder – Kevin Volland, pour déstabiliser les défenses adverses. L’Allemand est arrivé sur le Rocher à la fin du mercato estival 2020. Les Monégasques ont déboursé 11 millions d’euros, pour l’arracher au Bayer Leverkusen. Avant l’AS Monaco, l’attaquant n’avait connu que les championnats d’Allemagne. Formé au TSV 1860 Munich, le joueur signe à Hoffenheim, en hiver 2011, et c’est dans la région de Kraichgau, que le buteur va se révéler. Ses bonnes performances vont pousser le Leverkusen à le recruter, lors du mercato estival 2016, contre 20 millions d’euros.

La cote du joueur baisse depuis son arrivée à l’ASM

Le premier exercice de Kevin Volland avec Monaco est de grande volée, puisqu’il inscrit 18 buts et délivre 8 passes décisives en 40 matchs. Il est l’un des principaux artisans de l’excellente 3e place obtenue en championnat. A l’issue de 2020-2021, il est évalué à 30 millions d’euros, selon Transfermarkt. Quasiment un an plus tard, sa valeur sur le marché des transferts a légèrement diminué, et atteint 22 millions d’euros. Une estimation supérieure à celle de l’Observatoire du football (CIES), qui oscille entre 10 et 15 millions d’euros. L’avant-centre allemand possède encore deux ans de contrat avec les Monégasques jusqu’en 2024.

Kevin Volland est plus en difficulté en championnat

Cette chute peut être en partie due à une baisse de régime en Ligue 1. L’international allemand est moins en réussite en 2021-2022. Il réalise tout de même une bonne saison au global, avec de belles performances en coupe nationale, comme en Ligue Europa. Décisif à multiples reprises en phase de groupe, le numéro 31 n’a pas pu empêcher l’élimination en huitièmes de finale de la compétition, face au SC Braga. L’ASM, qui a mal débuté en championnat (11e après 13 journées), revient bien, et pourrait décrocher une place en Europe, d’ici la fin de saison.