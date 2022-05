ASM : Combien vaut désormais Sofiane Diop sur le mercato ?

Sofiane Diop, une valorisation qui explose sur le mercato.

Il est arrivé plus d’une fois qu’un club perde l’une de ses pépites, avant même que celle-ci ne signe son premier contrat pro. C’est ce qui est arrivé au Stade Rennais, avec Sofiane Diop, en 2018, puisque le milieu offensif a préféré partir pour l’ASM, plutôt que de rester en Bretagne. Avec le club monégasque, l’international espoir français va alterner entre la Ligue 1 et la National 2, avant de partir en prêt à Sochaux, lors de la saison 2019-2020, pour engranger de l’expérience. Décision bénéfique, puisqu’il parvient à s’imposer dans l’effectif de la Principauté, dès son retour sur le Rocher. Sa valeur sur le marché des transferts ne fait que grimper depuis.

La cote de la pépite de l’ASM explose sur le mercato

Sur le terrain, comme en dehors, Sofiane Diop est en train de prendre du gallon. Estimé à 2,7 millions d’euros à son retour de Sochaux, le joueur de 21 ans est désormais évalué à 20 millions d’euros, selon Transfermarkt. Soit une valeur multipliée par plus de 7. Côté Observatoire du football, la progression est encore plus importante, puisque le CIES le valorise entre 40 et 50 millions d’euros. Une montée en puissance qui pourrait continuer du côté de Monaco, où il est sous contrat jusqu’en 2026.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de @SofianeDiop pour trois années supplémentaires sous les couleurs 🔴⚪️ ! — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) August 18, 2021

Sofiane Diop a signé un contrat longue durée l’été dernier

C’est à l’issue de sa première saison pleine (2020-2021) qu’il a décidé de prolonger l’aventure avec l’ASM pour trois années supplémentaires. Il faut dire qu’il sortait d’un bon exercice, où il a cumulé 7 buts et 1 passe décisive en 32 matchs de championnat. Ces bonnes performances se sont confirmées cette saison, au plus grand plaisir des supporters qui achètent son maillot en masse. Si le numéro 37 s’est inscrit dans la durée avec les Monégasques, il reste un talent convoité sur le mercato. L’année dernière, le Borussia Dortmund s’était montré intéressé par le milieu offensif, comme le rapportait Sky Germany.