ASM : Combien vaut désormais Wissam Ben Yedder sur le mercato ?

Même s’il avance dans l’âge, Wissam Ben Yedder est inoxydable à la tête de l’attaque de l’AS Monaco.

Du TFC à l’ASM, en passant par Séville, Wissam Ben Yedder a fait du chemin depuis ses débuts professionnels avec Toulouse, en 2010-2011. Pendant ses deux premières saisons, il ne dispute que des bribes de matchs, mais la troisième est celle de la révélation. Il totalise 15 buts et 5 passes décisives avec le « Téfécé ». Il monte en puissance lors des exercices suivants, avant de faire ses bagages pour l’Andalousie, lors du mercato estival 2016. Le FC Séville le recrute contre 9,5 M€. Un investissement réussi pour les Espagnols, puisque trois ans plus tard, l’AS Monaco s’offre l’attaquant français, pour une indemnité de 40 M€. A bientôt 32 ans, le joueur a vu sa cote marchande culminer sur le Rocher, avant de diminuer, ces derniers mois.

L’attaquant a encore deux ans de contrat avec l’ASM

Après un premier exercice plus que réussi, la valorisation de Wissam Ben Yedder atteint son sommet, à 50 millions d’euros, d’après Transfermarkt. Une estimation qui va rapidement baisser, malgré les excellentes performances du joueur, à 28 millions d’euros, en début 2022. Une chute similaire est à constater du côté de l’Observatoire du football (CIES), qui l’évalue entre 10 et 15 millions. Si son bail avec les Monégasques s’étend jusqu’en juin 2024, c’est son âge qui fait en grande partie diminuer, sa valeur sur le marché des transferts. En revanche, le soutien des supporters ne faiblit pas. Encore une fois, le maillot de l’international français est le plus vendu dans les corners officiels du club.

Wissam Ben Yedder a retrouvé son statut sous Philippe Clément

Il faut dire que l’avant-centre ne montre aucun signe de fatigue. Mieux même, il réalise peut-être sa meilleure saison avec Monaco. Il a, pour la deuxième fois consécutive, dépassé la marque des 20 buts en Ligue 1 (il a terminé 2019-2020 à 18 buts, sachant que le championnat a été arrêté après 28 rencontres). Il continue de prouver qu’il est l’un des meilleurs buteurs en France, malgré un début d’exercice difficile avec Niko Kovac. Ce dernier l’a fait sortir du banc à de multiples occasions. Il a été remplacé par Philippe Clément, en début 2022, qui a repris les rênes, et réinstallé le numéro 10 en tant que titulaire indiscutable. Le capitaine lui a rendu sa confiance, en participant activement à la remontée de son équipe au classement.