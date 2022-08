ASNL, Châteauroux: Classement des budgets du National 2022-2023

Une nouvelle saison de National débute ce vendredi.

C’est déjà un championnat compliqué en soit, à cheval entre le monde du professionnalisme, que certains clubs fréquentaient jusqu’à la saison dernière, et le foot amateur aux structures sportives et aux poids financier souvent moindre ; peut-être jamais autant que cette saison 2022-2023, le National n’a été aussi couperet, pour les formations qui le composent. C’est qu’en effet, six des 18 clubs engagés descendront d’un étage au terme de l’exercice, quand deux accèderont à la Ligue 2. Et sur la ligne de départ, les clubs ont des budgets qui attestent d’ambitions diamétralement opposées.

L’AS Nancy Lorraine plus gros budget du plateau

Prenez l’AS Nancy Lorraine, un patrimoine du football hexagonal, qui a chuté d’un nouvel étage, au terme de l’exercice dernier. Le Chardon se présente avec un prévisionnel estimé à 10 millions d’euros, dix fois supérieur à celui du Paris 13 Atlético, pour promu le plus modeste. Mais puisqu’il est toujours compliqué de remonter, sitôt après une relégation, les pronostics penchent d’abord pour Châteauroux, « le PSG du National », comme certains aiment à l’appeler, pour s’adjuger l’une des deux places convoitées.

Le promu Versailles est dans la moyenne du championnat

En moyenne, le budget d’un club du National saison 2022-2023 approche les 3,5 millions d’euros, soit autant environ, que le FC Bourg-en-Bresse et le FC Versailles 78, promu à ce niveau, avec toutefois de solides ambitions nourries par la demi-finale de Coupe de France disputée à l’OGC Nice (défaite 0-2), au mois de mars dernier.

Tous les budgets du National cette saison 2022-2023

Club Budget 2022-2023 AS Nancy Lorraine 10 M€ LB Châteauroux 7 M€ Le Mans FC 4,5 M€