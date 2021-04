ASSE : 325 000€ le match de Modeste sous le maillot stéphanois

Anthony Modeste a terminé sa saison et son expérience stéphanoise. Sur un échec sportif.

Fin de saison pour Anthony Modeste, il vient d’être opéré d’une pubalgie et devra observer du repos, avant une phase de reprise. L’attaquant de 33 ans était en prêt à Saint-Etienne, à la relance après une période délicate, depuis son retour de Chine. Modeste avait des espoirs de briller sous le maillot de l’ASSE. Il n’en aura que peu eu l’occasion.

Anthony Modeste et l’ASSE c’est déjà fini

Au total, il a pris part à huit rencontres pour le club du Forez (coupe de France et championnat confondus), mais il n’a joué que l’équivalent de trois matches et demis, ou 331 minutes. C’est modique, surtout qu’il n’a jamais réussi, à trouver le chemin des filets. Pour lui, comme pour l’AS Saint-Etienne, l’opération aura été un échec sportif, et pour le club, financier.

🏥 @amodeste27, opéré d’une pubalgie, restera indisponible jusqu’à la fin de cette saison. Très affecté par cette situation, il s’était fait une joie de marcher sur les traces de son père Guy, joueur de l’#ASSE dans les années 70… 💚 Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 21, 2021

Trois matches et demi pour équivalence sous le maillot vert

Anthony Modeste approche en effet un salaire estimé à 190 000 euros brut mensuels, sans les variables. C’est Saint-Etienne qui l’assume, le temps de son prêt. Rapporté au nombre de matches qu’il a disputé, le ratio équivaut à 325 000 euros, le match. Ou 3 444 euros, la minute jouée, pour une rémunération supérieure au million d’euros brut, sur la durée du prêt de Cologne, où le joueur rentrera à l’issue de sa convalescence. Il y poursuivra son contrat signé jusqu’en 2023. Ou tentera un autre challenge, ailleurs.