ASSE : 5 attaquants libres à recruter cet hiver sur le mercato

Des pistes offensives libres pour l’hiver de l’ASSE.

La DNCG a donné son aval à l’ASSE qui peut donc se renforcer cet hiver, sur le marché des transferts. Seulement sans moyens financiers pour opérer, les Verts ont à l’affût des meilleurs coups, à peu de frais. C’est-à-dire sans lever d’indemnités sur les transferts, soit par l’obtention de joueurs en prêts, soit par des chômeurs du foot.

L’ASSE cherche des renforts à petit prix

Il s’en trouve, et parfois des bons, à l’exemple d’ailleurs de Joris Gnagnon qui devrait venir renforcer le secteur défensif. L’ex du Stade Rennais arriverait donc libre du FC Séville, après rupture anticipée de son contrat, par le club andalou. Claude Puel espère aussi des renforts offensifs, idéalement un attaquant axial.

Carlos Tevez pour attaquant clinquant libre sur le mercato

La liste est présentement moins ronflante qu’il y a un an, avec les Mandzukic, Alexandre Pato ou Daniel Sturridge. Peut-on quand même relever d’actuellement libre, l’Apache, Carlos Tevez. A 37 ans. Mais pour l’AS Saint-Etienne, il faut de plusieurs sérieuses pistes ou des paris à relever. Par exemple ceux de (re)lancer les carrières de deux ex-futures pépites du football, qui n’ont jamais percé au niveau promis : Kwang-song Han, qui a fait ses classes chez les jeunes de la Juventus et Giovani dos Santos, anciennement pensionnaire de la clinquante Masia ; lui a même débuté en pro, avec le grand Barça. Il est libre depuis son départ du club America, au Mexique.

Les ex Emmanuel Rivière et Kevin Mirallas sont libres

Plus proches de nous, il y a Sebastian Giovinco, international italien à 23 reprises, qui a longtemps fréquenté la Juve. Il peut toutefois être cher en salaire. A moins sinon de revenir dans le passé, en rappelant deux anciens de la maison verte. Le premier, Kevin Mirallas, dit avoir des fourmis dans les jambes, depuis son départ de Turquie. On est par contre sans nouvelle du second, Emmanuel Rivière, depuis qu’il a été remercié de Crotone, en Serie B, le mois dernier.