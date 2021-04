ASSE : 6 latéraux droit libres en juin pour remplacer Debuchy

L’ASSE ne devrait pas retenir les joueurs en fin de contrat, que sont Hamouma, Monnet-Paquet et Debuchy.

Claude Puel souhaiterait donner du sang neuf à l’AS Saint-Etienne la saison prochaine, le coach des Verts envisagerait de se séparer de cadres du collectif, surtout ceux qui arrivent à la fin de leur contrat. Tel que nous l’avons fait pour les profils des ailiers, Hamouma et Monnet-Paquet, nous nous sommes intéressés à Mathieu Debuchy et à ceux au même poste, qui seront comme lui, libres au soir du 30 juin qui arrive.

Des profils libres pour remplacer Debuchy à l’ASSE

Pour la défense à droite, il y a d’abord les cibles locales ; la principale menant à Youssouf Sabaly, des Girondins de Bordeaux. Sinon piocher en Ligue 2, avec deux anciens de l’élite que sont d’abord, le Toulousain Steven Moreira et le Caennais, Steeve Yago. A l’étranger, il faut oublier les noms irréalistes car trop chers que sont Danilo D’Ambrosio à l’Inter Milan (215 000€ brut par mois), et Nathaniel Clyne à Crystal Palace (près de 5 M€ la saison).

Des pistes proches en France ou à l’étranger

L’Albanais du Napoli, Elseid Hysaj est lui entre deux catégories, son salaire étant plus abordable (170 000 €/mois) mais néanmoins déjà élevé, surtout s’il doit être revalorisé. Adam Smith, à Bournemouth en Championship, a le profil adéquat et il est acquis dans son cas, qu’il quittera son club si celui-ci n’accède par à l’élite de la Premier League. Sinon, il reste l’international russe, Sergey Petrov. Pour mieux se laisser convaincre, le cas échéant, les Verts pourront toujours compter sur Rémy Cabella pour lui vanter le club et sa région, puisque les deux hommes évoluent ensemble au Karasnodar.