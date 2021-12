ASSE : 6 milieux de terrain libres à recruter pour les Verts

Ils n’ont pas de « pétrole », mais ont-ils des idées les dirigeants de l’AS Saint-Etienne, pour ce mercato de l’hiver ? Au moins une, directrice, qui sera de recruter sans dépenser. Cela signifie malin, sans autre moyens que par des prêts ou des joueurs sans contrat, sur le marché. En ce sens, le défenseur Joris Gnagnon est en approche et selon RMC, les Verts viseraient d’autres renforts, en attaque et au milieu de terrain.

Sans moyen, l’ASSE devra recruter malin

Pour occuper ce dernier poste, nous avons relevé des joueurs, présentement sans contrat professionnel, donc libres de s’engager n’importe où. Et n’importe quand. Certains sont inaccessibles pour les finances des Verts, comme l’ancien du Barça, Paulinho, ou l’international anglais, Jack Wilshere. Très couteuse également, est la solution Nabil Bentaleb, qui approchait les 5 millions brut par an, avec Schalke 04. Mais le Lillois de naissance n’a jamais évolué en France et qui sait si la perspective d’un challenge en Ligue 1, au service de l’ASSE ne le tenterait pas ? Quitte, en effet, à rogner (très) significativement sur son salaire, pour mieux se relancer après ? D’un vert maillot de l’Algérie à celui de Sainté, il ne serait pas dépaysé.

Bon CV mais peut-être trop chargé que celui de Clément Grenier

Dans le même ordre d’idée, Clément Grenier était moins cher pour le Stade Rennais, sont dernier employeur (3,4 M€/an). Lui a un profil idoine, mais un CV chargé pour le club du Forez, de part sa filiation avec l’Olympique Lyonnais qui l’a formé. Reste alors des paris, comme celui de relancer le Nigérian, John Obi Mikel. Il eut un temps où il rayonnait dans l’entre-jeu des Blues de Chelsea. Aujourd’hui, il a 34 ans et sort d’une expérience manquée au Koweït Sporting Club, qui l’a recruté cet été, pour en faire son capitaine, mais l’a depuis remercié, avant son toute premier match. Après toute une carrière en Italie, entre Bologne, la Juventus, l’Inter et dernièrement Cagliari, Kwadwo Asamoah est un autre profil possiblement idoine.

Kaboré ou Vainqueur, des joueurs rompus, Français et possiblement peu chers

Plus proche de nous, il y a les noms de deux anciens de l’Olympique de Marseille, tout deux du même âge de 33 ans et du même poste. Le premier est William Vainqueur, depuis son passage à Toulouse, en 2019-20, il n’a pas retrouvé de club. L’autre est Charles Kaboré, qui est resté six à Marseille, avant de partir à l’Est poursuivre sa carrière en Russie, jusqu’à la fin de la saison dernière.