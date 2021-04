ASSE : A combien est valorisé l’actif joueurs stéphanois ?

A l’ASSE, une grosse proportion des joueurs est sous contrat jusqu’en 2022. Ou moins.

Nourries par les déclarations du marie de la ville, les rumeurs refont surface à Saint-Etienne, il se dit que des investisseurs seraient intéressés. Le coût d’un club du foot professionnel se mesure selon de très nombreux indicateurs, dont un est quand même d’importance, puisqu’il concerne l’effectif des joueurs. Et de sa valeur. Quelle est celle des Verts de l’ASSE, sur le marché des transferts ?

Un collectif de l’ASSE valorisé de 90 à 100 M€

En référence sur la mesure, il y a d’abord la plateforme Transfermarkt. Elle estime le collectif stéphanois à 96,15 millions d’euros, et la moyenne d’un joueur de l’équipe de Claude Puel, à 3,1 millions d’euros. Les chercheurs de l’Observatoire du football (CIES) en Suisse sont dans une fourchette proche, à près de 90 millions d’euros au cumul du groupe professionnel.

Camara, Bouanga et Aouchiche pour les plus bankable

Pour le CIES, le milieu de terrain Madhi Camara a la plus forte valorisation, non loin de la quinzaine de millions d’euros, tandis que Tranfermarkt distingue le milieu, Adil Aouchiche et l’ailier, Denis Bouanga, à 10 millions d’euros. Annonçant dernièrement les prolongations des contrats du staff de la formation, l’ASSE se félicitait de sa réussite en la matière, rappelant que le club s’était hissé à la quatrième places des centres les plus performants de France, en 2020.

Des contrats plutôt courts chez les Verts de Saint-Etienne

A cela s’oppose toutefois la question contractuelle, qui réduit nécessairement l’estimation. A court terme, pourraient partir Debuchy, Monnet-Paquet et Hamouma, en plus des joueurs prêtés (Restos, Modeste, Cissé), et qui ne devraient pas être conservés. A moyen terme, une grosse dizaine de joueurs est sous contrat jusqu’en 2022. Madhi Camara, Charles Abi et Yvan Neyou ont les baux les plus longs, jusqu’en 2024.