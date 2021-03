ASSE – AS Monaco : Le verdict de la rencontre selon les bookmakers

L’ASSE reçoit l’AS Monaco pour le compte de la 30e journée de Ligue 1.

L’ASSE reçoit l’AS Monaco, ce vendredi à 21 h, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1. Mal classé , les Stéphanois devront faire un bon résultat, afin de s’éloigner le plus possible de la zone de relégation. Tandis que le club du rocher, devra remporter le match, pour espérer une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Le choc de ce dimanche, entre le PSG et l’OL, pourrait permettre aux Monégasques, de réaliser un bon coup, en cas de victoire face aux hommes de Claude Puel.

Monaco favori face à l’ASSE

La position au classement des deux équipes, a pour conséquence d’avantager l’AS Monaco. Saint-Etienne occupe la 16e place, alors que l’ASM est en 4e position. Une victoire des Monégasques est côté à 1,8, tandis que le succès stéphanois paie 4,5 fois la mise de départ, le match nul vaut 3,5 euros pour 1 de joué. Plusieurs scénarios sont favorables aux hommes de Kovac, selon les bookmakers. Une courte victoire de Monaco, 0-1, est cotée à 6,2, alors que l’ASSE qui l’emporte sur le plus petit des scores, est quant à lui donné à 11. Enfin, le score le plus envisagé selon les spécialistes, est le 1-1.

Ben Yeder buteur

Les Monégasques pourront compter sur Wissam Ben Yedder, 3e meilleur buteur du championnat, avec 13 buts, il vaut 2,3 fois sa mise initiale. Son coéquipier, Kevin Volland, lui aussi auteur de 13 réalisations en Ligue 1, est coté à 2,8. Concernant les Stéphanois, c’est Wahbi Khazri qui tient la corde, le Tunisien a marqué d’une superbe frappe le week-end dernier, contre Angers. Les bookmakers, le valorisent à 4,2 fois la mise de départ. Enfin, Anthony Modeste buteur, rapporte 4,6 euros pour 1 de joué.