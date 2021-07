ASSE : Un budget réduit de plus du quart en 2021-22

L’ASSE aura un budget de 70 M€ pour la saison 2021-22.

La cure d’austérité vaut partout en Ligue 1, l’ASSE, même si elle a bouclé 2020 positivement, n’y échappe pas moins que les autres. Entre l’incertitude liée au retour du public dans les stades et la manne des droits télé, bien inférieure à celle envisagée au départ, sous Mediapro, Saint-Etienne est contraint de voir ses plans à la baisse ou plutôt à l’économie, pour la saison 2021-22 débutée.

De 95 à 70 M€, le budget de l’ASSE en 2021-22

Interrogé par Le Progrès, Jean-François Soucasse, le nouveau patron de l’opérationnel chez les Verts, explique : « Chaque année, le club se place économiquement à la 8e place de Ligue 1. C’est une moyenne sur la décennie. Notre budget prévisionnel pour la saison sera de 70 M€ ». C’est-à-dire qu’il sera inférieur du quart environ, qu’à l’occasion du dernier exercice sportif et comptable.

Dans ce contexte, les économies s’imposent partout et pour tous

La saison dernière en effet, il était de 95 millions d’euros, selon nos observations et à cet instant là, le septième plus conséquent, parmi les vingt clubs de la Ligue 1. L’ASSE conservera-t-elle sa place ? C’est possible car, tel que nous le disions plus haut, tous les clubs sont concernés par le contexte économique, seulement la situation n’est-elle pas aussi pénible à vivre dans tous les clubs du pays.