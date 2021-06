ASSE : Ça coûte combien de recruter Yann Karamoh (Parme) ?

L’ASSE penserait à rapatrier Yann Karamoh. Mais l’opération peut être chère…

L’aventure de Yann Karamoh à Parme touche à sa fin. Il y était depuis la saison 2019-20 en prêt, et de façon définitive, l’exercice dernier. Mais Parme chutant en Serie B, l’ailier international ivoirien de 22 ans, va changer d’écurie, pour la rentrée prochaine. Il y a des clubs intéressés, Sport Parma évoque la Fiorentina, mais également l’ASSE, en France.

Parme relégué en Serie B, Karamoh ne devrait pas rester

Yann Karamoh a déjà évolué en Ligue 1, avec Caen qui l’a formé, et plus récemment un an en prêt, chez les Girondins de Bordeaux. Parme a payé 8 millions, l’indemnité de son transfert, mais désormais il est estimé à moins ; 7,5 millions d’euros pour Transfermarkt et aux environs de 5 millions, du côté de l’Observatoire du football. Cela reste des appréciations élevées, pour le budget, modeste, des Verts de Saint-Etienne.

L’ASSE sur la piste, mais le profil est possiblement cher

La balle est néanmoins dans le camp des clubs acheteurs, Parme ne peut le retenir et doit se soulager de son salaire, parmi les plus élevés de son vestiaire, à 130 000 euros brut mensuels. Soit le double environ, de la moyenne du collectif stéphanois, sans même considérer qu’il faudra l’augmenter, pour le recruter. Et lui offrir a minima deux ans de contrat, comme les saisons qu’il lui reste jusqu’en 2023 avec Parme. Mais sûrement plus encore.