ASSE : Ça coûterait combien de rapatrier Aubameyang (Arsenal) ?

Même si sa situation personnelle s’est fragilisée avec les Gunners, le retour d’Aubameyang à l’ASSE relève surtout du fantasme.

En même temps, les occasions de vibrer sont trop rares, en ce moment à Saint-Etienne. De surcroît, la période est propice aux fantasmes. Mais même le Père-Noël a ses limites, pour le sapin de chacun. Et Pierre-Emerick Aubameyang les dépasse largement, quand il est question de l’ASSE. A tous les niveaux, que ce soit l’indemnité ou le salaire, l’attaquant gabonais est devenu inaccessible, pour son ancien club.

Aubameyang écarté, l’ASSE peut-elle en profiter ?

Quand bien même il est vrai qu’il est poussé vers la sortie d’Arsenal. Pour des « raisons disciplinaires », ainsi que l’évoquent les Gunners, Aubameyang a perdu tour à tour, son brassard de capitaine et même sa place sur le terrain. Raison pour penser, alors que bientôt va s’ouvrir le marché, qu’il devra peut-être chercher un autre challenge. Et le journaliste anglais Darren Tulet, de l’imaginer en prêt chez les Verts.

Même en baisse sa valorisation sur le mercato est élevée

Le prêt, ce serait en effet la seule alternative possible, pour penser le transfert possible. Ou mieux, qu’Arsenal libère son joueur. Ce serait quand même une folie, quand bien même sa valorisation est-elle en baisse, en 2021 ; à 25 millions d’euros sur ce mercato, pour Transfermarkt, et de 10 à 15 millions d’euros, de la part de l’Observatoire du football. C’est toujours trop pour Saint-Etienne. Et que dire alors, de son salaire actuel, au club londonien ?

Ça sent le prêt à St. Etienne, non? https://t.co/4jrti5enw2 — Darren Tulett (@1DarrenTulett) December 17, 2021

Joueur le mieux payé d’Arsenal et le 12e en Premier League

Le buteur de 32 ans, a été prolongé au cours de l’automne 2020, jusqu’à la fin du mois de juin 2023. Depuis, Pierre-Emerick Aubameyang approche les 11 millions d’euros brut mensuels. Plus ou moins selon le cours de la livre sterling sur l’euro. Il est présentement, selon Spotrac, le douzième joueur le mieux payé de la Premier League anglaise, cette saison 2021-2022. Il gagne plus de 3,5 fois que le plus gros salaire chez les Verts.

Ce serait bien pour la Ligue 1 mais ça relève du fantasme

Imaginez donc la différence, alors qu’en plus les finances de l’ASSE sont exsangues, voire nulle pour se renforcer sur ce mercato. Sachant que d’autres clubs plus cotés que les Verts cherchent des renforts au poste (on parle notamment du Barça qui vient de perdre Agüero, contraint à l’arrêt), l’idée d’un retour du natif de Laval dans le Forez est forcément alléchante, pour toute le football de la Ligue 1. Mais elle est singulièrement impossible, en l’état actuel des choses et de la discipline.