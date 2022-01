ASSE : Ces 11 sociétés au portefeuille personnel de Bernard Caïazzo

Bernard Caïazzo est un entrepreneur actif. Dans le foot et pas seulement.

Depuis qu’il est entré au capital de l’AS Saint-Etienne, d’abord minoritaire pour devenir plus tard, le numéro 1 du club en duo avec Roland Romeyer, président du conseil de surveillance des Verts est la principale fonction de Bernard Caïazzo. A tout le moins, celle qui l’expose le plus. Mais l’homme d’affaire de 67 ans a des intérêts ailleurs que dans le football, car son nom est associé à onze sociétés.

Actionnaire et président de l’ASSE, sa principale fonction

Toutes ne lui appartiennent pas spécialement, il est seul à la barre pour certaines, dans l’actionnariat pour d’autres. Deux sur les onze n’ont plus cours aujourd’hui. L’une – Viridis Holding – est en cessation d’activité depuis le mois de décembre 2018, quand une autre a été radiée au mois de mai 2021 ; Onzeo, anciennement une chaîne télé et un média du football, dont il était avec Gervais Martel (ex-président du RC Lens) et Bertrand Desplat (ex-président de l’EA Guingamp), le créateur.

Des sociétés parfois associées les unes aux autres

Sur ces onze sociétés, par ailleurs, il en est de directement connectées. Ainsi, Bernard Caïazzo est-il notamment dans l’actionnariat de l’ASSE, via la société Cesse Foot, dont il est le créateur et l’unique dirigeant mandataire. En dehors du ballon rond, le business de Bernard Caïazzo se tourne vers l’immobilier. Il est dans l’actionnariat de plusieurs sociétés à « petit » capital social, créées en des périodes bien distinctes.

Bernard Caïazzo et Roland Romeyer cherchent à passer la main

L’on ignore à quel point il est impliquée dans chacune d’entre elles. Bernard Caïazzo, 67 ans, est à la tête d’une fortune estimée à une trentaine de millions d’euros. Avec son binôme, Roland Romeyer, il cherche à vendre ses parts du club stéphanois, pressé à la fois par l’épaisseur insuffisante de sa surface financière, pour rendre à l’ASSE sa place dans le haut du foot français, une situation sportive compliquée et des relations qui se tendent, avec une frange des supporters.

Les sociétés auxquelles sont associées Bernard Caïazzo

FLOCKET (2017) = Location de terrains et d’autres biens immobiliers – Capital social : 1 000 €

ANGELIS (2012) = Supports juridiques de gestion de patrimoine immobilier – Capital social : 1 000€

VIRIDIS IMMOBILIER (2004) = Location de terrains et d’autres biens immobiliers – Capital social : 1 000€

SASP AS SAINT ETIENNE (1996) = Activités de clubs de sports – Capital social : 3 108 724,92 €

SCI 22 RUE JEAN SNELLA (1993) = Location de terrains et d’autres biens immobiliers – Capital social : 175 000 €

ONZEO (2006) = Edition de chaînes thématiques (radiée) – Capital social : 37 000 €

VIRIDIS HOLDING (2004) = Activités des sociétés holding (cessation d’activité) – Capital social : 60 000 €

ASSE GROUPE (1997) = Fonds de placement et entités financières similaires – Capital social : 2 305 648 €

YANIS & CO (2007) = Courtage de valeurs mobilières et de marchandises – Capital social : 8 000 000 €

SCI LES LOGES (1982) = Location de terrains et d’autres biens immobiliers – Capital social : 3 048,98 €

CESSE FOOT (2003) = Gestion de fonds – Capital social : 223 644,37 €