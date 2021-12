ASSE : C’est quoi le fonds 777 Partners et à combien s’élèvent ses actifs ?

Le fonds 777 Partners est un nouveau candidat au rachat de l’ASSE.

La liste des candidats à la reprise du club de l’AS Saint-Etienne s’allonge. Le journal L’Equipe en avance de nouveaux, dont un autre fonds d’investissement, aux origines nord-américaines. Son nom est 777 Partners, il a ses quartiers à Miami et des investissements dans des secteurs d’activité variés, notamment financiers (crédits bancaires ou commerciaux, contentieux…), l’aviation, les assurances ou le sport et les médias.

777 Partners, un autre fonds qui lorgne sur l’ASSE

A propos de ce dernier, 777 Partners a 6% du capital du FC Séville, en Liga, depuis 2018. Et depuis plus cet automne, il est le propriétaire majoritaire du Genoa en Serie A, dans une opération de reprise estimée à 150 millions d’euros. Il est présent dans le négoce du marketing, des droits ou de la diffusion d’événements sportifs (1190 Sports, Ata Football, Global Sports Rights Management, Fanatiz…). Le fonds est aussi dans le capital des Lions de Londres, le principal club de basket du Royaume-Uni.

L’aviation pour un des secteurs de prédilection

Fondé et dirigé par deux hommes – Steven W. Pasko et Josh Wander -, 777 Partners revendique 51 marques ou sociétés à son portefeuille, pour un total d’actifs estimés à 300 milliards d’euros. L’aviation est l’un de ses domaines de prédilections. Le fonds a, depuis 2019, ses quartiers à Miami, au 66 Brickell, au 19e étage d’un gratte-ciel, où de nombreuses compagnies aériennes ont leur siège social. Au printemps dernier, il a scellé l’achat de 24 avions, 737-8 Ma, du groupe Boeing, pour un total de 2,9 milliards d’euros. Et a passé une option pour l’achat de 60 appareils, en plus.

Actionnaire minoritaire du FC Séville et majoritaire du Genoa

Les choix sportifs, d’investir à Séville d’abord et Gênes ensuite, auraient été dictés par cet axe du business, à savoir que l’Andalousie est une région très touristique du monde, tandis qu’à Gênes, l’aéroport Christophe-Colomb serait perçu comme une porte d’entrée en Europe, depuis l’Atlantique.