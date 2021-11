ASSE : C’est quoi Soteria Capital, le fonds derrière Ravichak Norodom ?

Dans les colonnes de L’Equipe, Ravichak Norodom évoque le fonds Soteria Capital, comme caution financière au rachat de l’ASSE.

Ce ne sera pas lui, le repreneur de l’AS Saint-Etienne. Sa tentative s’est achevée dans la confusion, sur des menaces de représailles judiciaires, et une sortie ce mercredi matin dans les colonnes de L’Equipe, pour donner sa propre version. Et à cette occasion, pour Ravichak Norodom, de détailler le projet et les financiers pour l’accompagner.

Ravichak Norodom ne sera pas le repreneur de l’ASSE

Le prince du Cambodge évoque la participation du fonds d’investissement Soteria Capital, pour le seconder dans le rachat de l’ASSE. Ravichak Norodom parle dans L’Equipe, d’un « fonds d’investissement très réputé à Hong Kong, dont la maison mère est Bank of Asia », avant de confier être au comité de direction, avec son frère. Soteria Capital, c’est quoi ? Un groupement d’investisseurs, issus des secteurs, bancaires, financiers, technologiques ou juridiques, ainsi qu’il se définit sur sa page Linkedin.

Soutenu par le fonds d’investissement Sateria Capital

Il aurait été créé au mois d’avril 2020, par trois co-fondateurs : Wen Xuanhuai, Li Dan et Ye Shiwei. C’est le premier, que désignerait Ravichak Norodom, quand il parle de la Bank of Asia, puisque Wen Xuanhuai, avocat de formation, est aussi « président honoraire du Bank of Asia Financial Group », tel qu’il est présenté, sur le site du fonds d’investissement. Le prince du Cambodge et son frère, sont bien pointés dans la liste des personnalités présentées comme les décideurs, au nombre de douze (onze hommes et une femme).

Ravichak Norodom ne renoncerait pas à reprendre un club français

Le détail des actifs du fonds Soteria Capital n’est pas connu, encore moins le volume des investissements ou l’épaisseur du fonds. Ravichak Norodom confirmant son intention d’entrer dans le football français, via la reprise d’un club (qui ne serait donc pas l’AS Saint-Etienne), il faut peut-être s’attendre, à un retour sur le devant de la scène médiatique, à court ou plus long terme.