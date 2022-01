ASSE : Claude Puel va sortir du silence à la radio

Claude Puel a choisi la radio pour rompre le silence consécutif à son éviction de l’ASSE.

Près de deux mois après son licenciement, du poste de manager général de l’AS Saint-Etienne, le 5 décembre dernier, Claude Puel va sortir de son silence. Ce dimanche soir, en effet, la radio Europe 1 diffusera un entretien avec le technicien tarnais de 60 ans ; le premier donc, depuis son départ.

2 mois après son éviction de l’ASSE, Claude Puel va parler

Claude Puel répondra aux questions de Jacques Vendroux et Cyrille de la Morineri. Il sera forcément question, au cours de l’heure de l’émission, de son éviction du club stéphanois, des regrets nourris par l’entraîneur et de la situation sportive des Verts, derniers en championnat de Ligue 1. Il ne coupera pas au sujet et donnera son avis sur la fin de saison qu’il imagine, pour l’ASSE.

La situation sportive des Verts en sujet majeur. Mais pas que…

Au-delà de ce thème attendu, les discussions porteront aussi sur la violence dans les stades, le futur de Kylian Mbappé, la santé de Pelé, ou le projet d’une Coupe du monde tous les deux ans. L’émission sera diffusée ce dimanche soir, à 20h, dans l’émission Europe 1 Sport. Mais déjà de premiers extraits, aujourd’hui vendredi, à partir de 20h.