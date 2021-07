ASSE : Combien ça coûte de recruter Dan Ndoye (OGC Nice) ?

L’ASSE regarde vers Nice et son attaquant, Dan Ndoye.

Un renfort suisse pour les Verts. Alors qu’il se parle de l’intérêt d’un projet helvète pour la reprise de l’ASSE, c’est ici de jeu et d’un ailier, dont il est question, pour rejoindre le club stéphanois. Piste évoquée par Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, à propos de l’intérêt de l’équipe de Claude Puel, pour le profil de Dan Ndoye, joueur à l’OGC Nice.

Une piste du côté de l’OGC Nice pour l’ASSE

Attaquant prometteur de 20 ans, Dan Ndoye est hors de portée des finances stéphanoises, pour un transfert sec, contre de l’argent sonnant et trébuchant. Raison pour laquelle est évoquée l’envie d’un prêt du joueur, à la formation du Forez. C’est que Dan Ndoye, niçois depuis l’hiver 2020, progresse sur le marché des transferts. Pour Transfermarkt il vaut 4 millions d’euros, mais l’Observatoire du football (CIES) est plus enthousiaste sur son profil et potentiel sportif.

Un prêt plutôt qu’un transfert sec de Dan Ndoye

Parce qu’il a encore trois des quatre saisons et demi signées jusqu’en juin 2024, à son contrat, le jeune homme formé au FC Lausanne-Sport, est valorisé entre 10 et 15 millions d’euros, par le CIES sur ce mercato. C’est trop pour l’AS Saint-Etienne, qui ne peut qu’envisager de prendre son salaire, proche de 300 000 euros brut la saison complète, en charge, et d’offrir le temps de jeu qu’il lui manquera peut-être, en restant au GYM, aux ordres de Christophe Galtier.