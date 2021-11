ASSE : Combien ça coûte de recruter Folarin Balogun (Arsenal) ?

Un attaquant d’Arsenal sur les tablettes de Saint-Etienne.

Rassérénée par son passage positif devant le gendarme financier du foot français, l’ASSE espère se renforcer, au mercato d’hiver. Déjà, Joris Gnagnon est annoncé en approche. Les Verts regarderaient aussi de l’autre côté de la Manche, en direction du club d’Arsenal et de son jeune attaquant, Folarin Balogun. Information signée de The Sun, qui évoque l’intérêt de clubs, notamment celui du Forez.

Un attaquant d’Arsenal pisté par l’ASSE

En la circonstance, il est question d’un prêt pour les six derniers mois de la saison en cours. Pas d’un transfert sec, en janvier. Folarin Balogun est né aux Etats-Unis et à la double nationalité anglaise. Il a 20 ans et selon le média anglais, il cartonne dans les catégories de jeunes. Transfermarkt le valorise à 4 millions d’euros, sur le marché des transferts et l’Observatoire du football, de 2 à 4 millions d’euros.

Un observateur pour suivre Folarin Balogun

Folarin Balogun a encore plusieurs saisons dans son contrat, à rendre à Arsenal. Signé en 2019, il l’est jusqu’au 30 juin 2026. Son salaire est incertain, mais donné à 30 000 livres hebdomadaires, soit près de 150 000 euros brut mensuels, que les Verts auraient probablement à leur charge, le temps de l’opération. Selon The Sun, l’AS Saint-Etienne a dépêché un observateur pour suivre le joueur.