ASSE : Combien ça coûterait de recruter Lys Mousset (Sheffield) ?

L’ASSE doit se renforcer et elle pense, à cet effet, au profil de Lys Mousset.

Il est urgent d’agir pour l’ASSE. Sur le terrain, principalement, pour sortir l’équipe de l’ornière qui mène tout droit à la Ligue 2. Et dans ce cas en coulisses, sur le mercato qui s’ouvre, afin de renforcer un collectif en panne d’inspiration et/ou de confiance, depuis l’entame. Des mouvements sont attendus, mais les moyens financiers manquent. Des profils sont suivis, notamment en Angleterre, celui de l’attaquant français, Lys Mousset selon L’Equipe.

L’ASSE regarde vers la Premier League et le profil de Lys Mousset

Actuellement pensionnaire du club de Sheffield United, il évolue en Championship, comme l’équivalent de la deuxième division anglaise. Lys Mousset y est arrivé à l’été 2019 depuis Bournemouth, pour un peu plus de 11 millions d’euros. Mais en dépit de performances solides, son équipe termine sa saison en étant reléguée de la Premier League. Aujourd’hui encore, le natif de Montivilliers, 25 ans, jouit d’une forte valorisation marchande donnée à 8 millions d’euros, sur ce mercato.

En fin de contrat en juin 2022 avec Sheffield United

Mais cela est sans prendre la situation contractuelle de Mousset. Car ayant signé trois ans avec Sheffield, il sera en bout de bail, au 30 juin de l’année 2022 à débuter. De surcroît, il n’a plus été un titulaire en puissance, à la rentrée cette saison, puis s’est blessé à la hanche. Le changement de coach opéré en novembre chez les Blades avec l’arrivée de Paul Heckingbottom, lui serait plus favorable. L’ASSE ne peut raisonnablement pas payer une indemnité sur son transfert. Ou alors minime. Il faudrait donc dans l’idéal, que Sheffield le libère des six derniers mois de son contrat. Et charge alors, aux Verts, de s’aligner sur les prétentions salariales de l’attaquant, qui gagne, selon les estimations de Spotrac, près de 130 000 euros brut mensuels. C’est l’équivalent d’un top joueur dans le vestiaire stéphanois, de Pascal Dupraz.