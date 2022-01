ASSE : Combien ça coûterait de recruter Roman Bürki (BVB) ?

Roman Bürki, une autre piste suivie par l’ASSE pour seconder Etienne Green le temps de sa convalescence.

La quête d’un gardien de but pour doubler Etienne Green, blessé à un coude, se poursuit du côté de Saint-Etienne. Mais les noms évoqués ne sont pas tous très accessibles financièrement, pour une ASSE tenue à veiller à la dépense. C’est le cas, à un degré moindre de Sergio Rico au PSG. Ça l’est plus encore, avec Steve Mandanda à l’OM. Et que dira alors de Roman Bürki, portier du Borussia Dortmund, que suivrait les Verts, selon SkySport, en Allemagne.

Un gardien suisse de Bundesliga suivi par l’ASSE

Le média explique que le gardien suisse est poussé depuis l’été dernier vers la sortie, Saint-Etienne par sa situation singulière avec son numéro un sur le flanc, pourrait donc être l’alternative voulue par le BVB. Seulement voilà, il s’agirait moins pour l’ASSE, de recruter le joueur définitivement que sous la forme d’un prêt. De surcroît parce que l’estimation de sa valeur marchande est très incertaine, entre Transfermarkt qui le donne à 1,8 millions d’euros et l’Observatoire du football, où il est coté entre 7 et 10 millions.

Roman Bürki, un nom ronflant mais une piste compliquée à concrétiser

Dans les deux cas, le club stéphanois se passerait d’avoir à payer une indemnité sur le transfert. Parce qu’après faut-il assumer le salaire du joueur de 31 ans. Et là clairement, ça coince, si les information de Sky sont exactes. Le média écrit : « Financièrement, ce serait une étape importante pour le Borussia Dortmund de pouvoir retirer Bürki de sa masse salariale (…) Les Français veulent un prêt du gardien, mais [le BVB)] veut le vendre et ainsi économiser environ cinq millions d’euros de salaire annuel ». Cinq millions, autant dire plus qu’aucun autre joueur n’en a gagné à l’ASSE, dans l’histoire du club. Comprendre qu’elle ne prendra pas tout de ses émoluments pour elle, si le Borussia consent à prêter son joueur. Et en ce cas, l’opération devient-elle bien moins intéressante pour l’équipe allemande, si il est vrai qu’elle doit économiser, cet hiver.