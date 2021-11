ASSE : Combien ça coûterait de recruter Tanguy Kouassi (Bayern) ?

Selon la reprise de l’AS Saint-Etienne, Tanguy Kouassi pourrait devenir un joueur cible.

Les lundis se suivent et ne se ressemblent pas tous, pour les Verts de Saint-Etienne. Le précédent était cauchemardesque pour les supporters, inquiets de ne toujours pas voir leur ASSE gagner le moindre match, en Ligue 1. Celui qui s’achève est de bien meilleures facture, parce qu’il a vu les Stéphanois gagner le derby et parce qu’en coulisses la vente du club s’accélèrerait et que l’on connait peut-être de premières intentions des candidats, sur le front du mercato.

Tanguy Kouassi, une cible pour de possibles repreneurs de l’ASSE

C’est ce qu’avance Foot Mercato, qui fait le point sur le dossier et évoque le projet de reprise mené par Mathieu Bodmer et Jean-Michel Roussier, avec un fonds d’investissement pour le financer. Le pure player football parle d’un intérêt, pour le défenseur du Bayern Munich, Tanguy Kouassi. Sans que l’on ne sache sous quelle forme il pourrait être recruté ; en prêt ou définitivement. La deuxième option dépendrait certainement du poids de l’actionnaire et de sa capacité à investir.

Parti libre du PMSG il est valorisé à près de 10 M€

Car l’ancien parisien est un jeune homme en pleine progression, qui se valorise vite, sur le mercato. Présentement, il avoisine la dizaine de millions d’euros ; plus pour la plateforme Transfermarkt pour qui il vaut 11 millions d’euros et un peu moins, de la part des chercheurs de l’Observatoire du football, en Suisse, qui l’estiment dans une fourchette de 7 à 10 millions d’euros.

Sous contrat avec le Bayern jusqu’en juin 2024

Cela correspondant à l’indemnité compensatoire des trois ans et demi de contrat, qu’il reste au défenseur central de 19 ans, jusqu’en 2024. Il lui rapporte près de 165 000 euros brut mensuels, que les Verts devraient certainement augmenter, pour l’enrôler. Tanguy Kouassi s’est engagé libre avec le Bayern Munich, en 2020, au moment de signer son premier contrat chez les professionnels.