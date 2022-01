ASSE : Combien ça coûterait de recruter Yan Valery (Southampton) ?

L’ASSE lorgne le club de Southampton pour se renforcer en défense.

A l’heure où le mercato hivernal bat son plein, l’ASSE est à la recherche de plusieurs joueurs pour renforcer son effectif. A en croire Sky Sports, Yan Valery, le latéral de Southampton, intéresse le club stéphanois afin de combler ses manques en défense, après un début de saison catastrophique. Avec un contrat qui prend fin en été 2023, que vaut le joueur français sur le marché des transferts ?

L’ASSE suit Yan Valery un Français exilé en Premier League

Le latéral droit des Saints est à la peine en Angleterre, où sa valeur marchande a presque diminué de moitié en un an. Il est, en ce début d’année, évalué à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt. Une estimation bien plus élevée que celle de l’Observatoire du football (CIES), qui ne dépasse pas le million d’euros. Un prêt semble, toutefois, être d’actualité, si l’on se fie au groupe de médias anglais. Une porte de sortie pour le français, qui a dû se contenter d’un seul match en Premier League et de trois apparitions en Coupe EFL en ce début de saison 2021-2022. Yan Valery est un joueur biberonné au football français, en centre de formation au Stade Rennais, avant que Southampton ne le recrute, à l’âge de la majorité.

Un salaire en adéquation avec les finances du club stéphanois

Selon les médias britanniques, le joueur de 22 ans émarge à 104 000 livres sterling par an du côté de Southampton, soit environ 124 500 euros annuels. Le défenseur français semble donc, être une option raisonnable pour les Verts, qui possèdent des moyens limités sur ce mercato. Piste à moindre coût d’autant plus intéressante, après les déclarations de l’entraineur de l’ASSE, Pascal Dupraz, ce vendredi matin, annonçant vouloir recruter encore 3 joueurs. Cependant, les Saints sont réticents à l’idée de laisser partir leur défenseur droit, compte tenu des nombreuses blessures dans l’effectif ces derniers jours.