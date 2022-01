ASSE : Combien vaut Adil Aouchiche sur ce mercato ?

Adil Aouchiche aurait des envies d’ailleurs et l’AS Saint-Etienne pourrait ne pas le retenir.

Il ne reste plus que quelques jours avant la clôture du marché des transferts, et parmi les clubs très actifs, il y a l’ASSE. Le formation stéphanoise compte déjà cinq renforts et ne veut pas s’arrêter là. Pour faciliter ce recrutement, les Verts pourraient se séparer de joueurs et notamment d’Adil Aouchiche qui a, selon L’Equipe, des envies d’ailleurs cet hiver. Combien vaut le jeune milieu offensif sur ce mercato ?

Le joueur de l’ASSE possède une valeur marchande intéressante

Le joueur est arrivé à l’AS Saint-Etienne en juillet 2020, en provenance de son club formateur, le PSG. Après une première année réussie, il obtient un temps de jeu bien moins conséquent, depuis le début de saison 2021 – 2022. Arrivé libre durant l’été 2020, le milieu est désormais évalué à 7 millions d’euros, selon Transfermarkt. L’Observatoire du football (CIES) l’estime entre 4 et 7 millions d’euros.

Adil Aouchiche ne sera pas retenu sur cette fin de mercato

Adil Aouchiche, âgé de 19 ans, ne semble plus faire partie des projets à long terme du club, à un an et demi de la fin de son bail. Il émargerait à 0,96 million d’euros dans le vestiaire stéphanois. D’après le quotidien français, l’ASSE ne serait pas contre laisser filer son numéro 17, si une offre venait à parvenir à la direction du club, avant la fermeture du marché des transferts, ce lundi 31 au soir.