ASSE : Combien vaut désormais Wahbi Khazri sur le mercato ?

Wahbi Khazri court peut-être vers la sortie, avec l’AS Saint-Etienne.

Le sort en a ainsi décidé : le mercredi 30 novembre 2022, la Tunisie « recevra » la France, dans le cadre du match du groupe D, au Mondial 2022 de football, au Qatar. Ce sera l’occasion, pour tous les pensionnaires de la Ligue 1, chez les Bleus, de (re)croiser le fer avec Wahbi Khazri, l’attaquant et leader des Aigles de Carthage, également en pointe, à l’ASSE.

Wahbi Khazri dans sa dernière saison contractuelle avec l’ASSE

Wahbi Khazri vit peut-être ses derniers mois dans le Forez, puisqu’il est dans la dernière ligne droite de son contrat, signé en 2018. A l’époque, au terme d’un transfert à 7 millions d’euros, payés au club de Sunderland, en Angleterre. Depuis, le buteur de 31 ans est le joueur le mieux payé du collectif stéphanois (à 290 000 € brut mensuels), raison pour laquelle, il pourrait ne pas être conservé à l’issue de son bail, car les Verts ont nécessité de veiller à la dépense.

Quatre transferts dont trois payants au cours de sa carrière

Cela explique aussi, que Khazri n’a plus de valorisation, à proprement parler, sur le mercato. Même si Transfermarkt l’estime à 4,5 millions d’euros, en cette année 2022. Pour l’Observatoire du football, il valait encore de 2 à 4 millions d’euros, au mois de janvier dernier, le temps de la période du marché de l’hiver. Le joueur formé à Bastia, a connu quatre club professionnels en suivant et trois transfert payants : du Sporting aux Girondins (2 M€, en 2014), puis le plus cher, de Bordeaux à Sunderland, à près de 12 M€, en 2016. Après quoi, les Black Cats l’ont d’abord prêté au Stade Rennais, avant de le céder à l’AS Saint-Etienne. La suite, on la connait…