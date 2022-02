ASSE : Combien vaut Enzo Crivelli sur le mercato ?

Enzo Crivelli appartient au Basaksehir, mais prêté à l’ASSE, il aurait une option d’achat.

Le marché des transferts s’est clôturé il y a quelques semaines, et s’il y a un club qui s’est montré actif durant le mercato hivernal, il s’agit de l’ASSE, qui a enregistré pas moins de 7 nouveaux joueurs. L’attaquant Enzo Crivelli est l’un d’entre eux. Arrivé en prêt, avec une blessure à l’adducteur lors du 31 janvier, le joueur n’a toujours pas pu jouer en match officiel avec les Verts. Que vaut-il sur le marché des transferts ?

La recrue de l’ASSE connaît bien la Ligue 1

Enzo Crivelli connaît bien les pelouses du championnat français, puisqu’il les a foulé pendant plus de 5 ans. Le joueur a été formé aux Girondins de Bordeaux et a connu d’autres formations du championnat de Ligue 1, comme le SCO Angers, le SM Caen, ou encore le SC Bastia. Durant l’été 2019, il quitte le SMC pour le club turc de Basaksehir, contre un montant de 2,7 M€. Deux ans et demi plus tard, il est estimé à 2 millions d’euros par Transfermarkt. Une valeur qui corrobore avec celle de l’Observatoire du football (CIES), qui se situe entre 1 et 2 M€.

ÖZEL | Saint Etienne, Başakşehir’den Enzo Crivelli’yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı. Satın Alma Opsiyonu: 3 milyon Euro — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) January 28, 2022

Un prêt avec option d’achat pour Enzo Crivelli

L’attaquant de 27 ans a débarqué chez les Verts sous la forme d’un prêt, avec option d’achat, de l’ordre de 3 millions d’euros, selon le journaliste turc Yagız Sabuncuoglu. Le contrat du joueur avec son club, l’Istanbul Basaksehir FK, court jusqu’en été 2023. Les supporters stéphanois devront patienter encore un peu avant de voir le joueur évoluer sous le maillot de l’ASSE, puisqu’il a contracté une nouvelle blessure lors d’un entrainement.