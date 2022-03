ASSE : combien vaut l’espoir Saïdou Sow sur le mercato ?

L’ASSE a un certain savoir faire sur la formation des défenseurs centraux. Saïdou Sow est le dernier talent au poste, en date.

Ces dernières années, l’ASSE a vu éclore plusieurs excellents jeunes de son centre de formation, comme Mickaël Nadé, Lucas Gourna-Douath, ou encore Mahdi Camara. Parmi ces talents se trouve également le défenseur central, Saïdou Sow. A la différence des trois premiers cités, le joueur de 19 ans ne fait pas partie des premiers choix de l’équipe stéphanoise. Cela n’a pas empêché sa valeur marchande d’octupler en plus d’un an. Évalué à 500 000 euros, en début 2021, par Transfermarkt, il en vaut désormais 4. D’après l’Observatoire du football, son estimation est encore plus importante, puisqu’elle oscille entre 10 et 15 M€.

Le défenseur central possède un contrat long terme avec l’ASSE

Cette différence dans les valeurs réside, en partie, dans la situation contractuelle de Saïdou Sow. Peu avant la fin de saison 2020-2021, le club stéphanois a annoncé avoir prolongé l’international guinéen “sur la durée”. Un bail qui s’étend jusqu’à l’été 2025, soit une prolongation de quatre ans. Avec Mickaël Nadé (23 ans), sous contrat jusqu’en 2024, les Verts tiennent déjà deux défenseurs prometteurs, pour les années à venir.

Un temps de jeu très réduit pour Saïdou Sow

L’exercice avait bien commencé pour lui. Pour sa deuxième vraie saison en professionnel, le joueur était un élément important de la défense de Claude Puel. Malheureusement pour lui, l’arrivée de Pascal Dupraz à la tête de l’équipe a changé la donne. Le numéro 4 stéphanois a été relégué sur le banc, avant de se blesser. A son retour, il pourrait profiter de nouvelles opportunités de temps de jeu, avec la fin de saison d’un des titulaires (Falaye Sacko), de l’ASSE.