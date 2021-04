ASSE : Combien vaut Lucas Gourna-Douath sur le mercato ?

Ça n’est pas encore tout à fait la nage du bonheur pour Lucas Gourna-Douath, mais ça pourrait le devenir.

Voilà un an environ, qu’il a intégré le groupe professionnel de l’ASSE, Lucas Gourna-Douath y a déjà trouvé sa place. A seulement 17 ans, le milieu de terrain axial ne perd pas de temps. L’homme du match de Saint-Etienne face au champion de France, le Paris SG, le 6 janvier dernier est un des espoirs nationaux à suivre ces prochaines saisons. L’un des plus prometteurs, selon une récente étude à ce sujet, de l’Observatoire du football.

Lucas Gourna-Douath révélation au milieu

Difficile, pour de si jeunes joueurs d’estimer fidèlement, sa valorisation sur le marché des transferts. Ou plutôt serait-il probable que les chiffes avancés, seraient en-deçà de la réalité. Car qui dit pépite, surtout pour des mineurs, dit parfois folie des investisseurs. Lucas Gourna-Douath connaîtra sûrement dans sa carrière, le frisson d’un transfert, quand il est fait à bon escient, dans le sens de la progression. A 17 ans donc, il a encore tout à apprendre dans son cocon stéphanois.

A l’ASSE depuis 2018 et jusqu’en 2023

Né à Villeneuve-Saint-Georges, en banlieue parisienne, le jeune homme a rejoint l’ASSE, en 2018. Finie sa formation, il accède au professionnalisme en suivant, et voilà qu’il est aujourd’hui valorisé à 4 millions par Transfermarkt et de 4 à 7 millions de la part de l’Observatoire du football. Cela, en contrepartie d’un contrat signé jusqu’en 2023 ; son premier chez les pros. Ce qu’il lui rapporte nous est inconnu, mais chez les Verts, les rookies ont surtout des primes, de présence ou de performance, et une part fixe encore « modeste », à l’échelle du football.

Première saison pleine pour le joueur de 17 ans

Cette saison 2020-21, aux ordres de Claude Puel, Lucas Gourna-Douath a déjà disputé 24 matches de Ligue 1. C’est a première saison pleine, d’une carrière qui pour lui s’annonce riche, sportivement et auquel cas, financièrement aussi.

